Школьники Ханты-Мансийска выиграли соревнования по информбезопасности на IT-форуме в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Команда YummyTacos из Ханты-Мансийска победила на соревнованиях по информационной безопасности Ugra CTF-2019, которые прошли в ходе XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, сообщили во вторник организаторы форума.

Команды были сформированы из участников, показавших лучшие результаты в отборочных соревнованиях в апреле, в которых участвовали 254 школьника и студента в составе 71 команды из 13 городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), а также команды из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Соревнования прошли на площадке Югорского государственного университета.

"Команда 11-классников Югорского физико-математического лицея YummyTacos стала победителем югорских юниорских соревнований по информационной безопасности Ugra CTF-2019, которые прошли в Ханты-Мансийске в ходе XI Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Второе место заняла команда 10-классников The Invisible Borsch из этого же лицея. Третью ступень почета заняли студенты Сургутского госуниверситета LastHopeGateway", - говорится в сообщении.

В состязании соревновались 45 ребят в составе девяти команд по пять человек каждая из Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Урая, Югорска и Москвы. Их задачей было выявить уязвимости в информационной системе. Игрокам предоставили набор заданий, к которым они искали ответы. Победители турнира примут участие в Кубке России, который состоится 29-30 ноября в "Сколково".

По словам председателя правления Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Виктора Минина, такие мероприятия участникам в дальнейшем быть востребованными среди работодателей. "Такие мероприятия очень нужны ребятам не только для колоссального опыта, но и для того, чтобы они смогли уже в процессе обучения обозначить для себя профориентацию в IT-отрасли и остаться в ней", - отметил он.

Консультант отдела информационных систем электронного правительства департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Наталья Пешкова сообщила, что впервые задания для состязаний писали ребята-победители первого года соревнований. "Они два года назад заняли третье место в общем зачете на федеральном уровне, но тогда они были единственными школьниками", - пояснила она.

О форуме

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС.

В 2019 году форум проходит 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят более 4 тыс. участников из 52 стран и 60 регионов России. В 2018 году на мероприятие приехали более 3 тыс. человек из 55 стран и 43 субъектов РФ.

Генеральные партнеры форума: Ростелеком, Лукойл, ПРАЙМ ГРУП, Славнефть-Мегионнефтегаз. ТАСС - генеральный информационный партнер IT-форума.