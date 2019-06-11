Внедрение цифровой модели потребления сырья позволило ММК сэкономить 500 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2018 году сэкономил более 500 млн рублей благодаря использованию математической модели оптимизации закупки и потребления угольного сырья. Модель является частью масштабной стратегии цифровизации компании, сообщила во вторник пресс-служба ММК.

"Магнитогорский металлургический комбинат в 2018 году сэкономил более 500 млн рублей благодаря использованию математической модели оптимизации закупки и потребления угольного сырья. Этого экономического эффекта удалось достичь за счет улучшения структуры угольной шихты и качества кокса", - говорится в сообщении.

Представитель компании пояснил ТАСС, что сэкономленные средства направлены на снижение себестоимости производства.

ММК начал применять собственную разработку модели оптимизации закупки и потребления угольного сырья с февраля 2017 года, базируясь на изучении работы коксохимического и доменного производств за шесть предыдущих лет. Цель этой модели - получить требуемое качество кокса при минимальных затратах. Все расчеты выполняются в многопользовательском веб-интерфейсе - АИС "Модель оптимизации привоза и потребления угольного сырья".

Также компания разработала математическую модель оптимизации доставки и потребления железорудного сырья и создала автоматизированную информационную систему "Оптимальный чугун". В разработках ММК использованы технологии Big Data и искусственных нейронных сетей, также применены и традиционные физико-химические модели.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Председатель совета директоров Виктор Рашников контролирует 84,26% акций ММК.