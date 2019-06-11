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«Газэкс» заявила об исправности системы газоснабжения дома на Урале, где произошел взрыв

В компании отметили, что техническое обслуживание газового оборудования в многоэтажке в Нижнем Тагиле, где произошел инцидент, проводилось в 2018 году согласно графику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Система газоснабжения жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области, где 10 июня, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа, была полностью исправна. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "Газэкс".

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"По данным КЭС Нижнего Тагила АО "Газэкс", техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось в 2018 году согласно графику. В квартире, где произошел пожар, установлена газовая плита. На момент последней плановой проверки вся система газоснабжения была полностью исправна", - говорится в сообщении. В компании добавили, что 10 июня заявок о запахе газа от жителей данного дома в аварийную службу "Газэкс" не поступало.

Ранее сообщалось, что 10 июня в многоэтажном доме Нижнего Тагила произошел, предположительно, взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Мужчина, которого взрывом выбросило с четвертого этажа, умер утром 11 июня. Выгорело несколько квартир, перекрытия дома не повреждены.

С 11 июня в городе введен режим ЧС. По данным регионального СУ СК РФ, причиной взрыва бытового газа в многоэтажном доме стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования.

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