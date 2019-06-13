На Урале 140 человек эвакуировали из школы из-за короткого замыкания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Сто сорок человек, из которых 120 - дети, эвакуированы из средней образовательной школы (СОШ) №18 в городе Полевском в Свердловской области из-за пожара после короткого замыкания. Пострадавших нет, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В Полевском в СОШ №18 произошло короткое замыкание посудомоечной машины без последующего горения в столовой на первом этаже", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на вызов выезжали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 13 человек.