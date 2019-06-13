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Попытка угона самолета в ХМАО

Дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры передано в суд

Павла Шаповалова задержали 22 января за попытку захвата Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего из Сургута в Москву
Павел Шаповалов в Ханты-Мансийском районном суде, январь 2019 года Алексей Черенков/ТАСС
Описание
Павел Шаповалов в Ханты-Мансийском районном суде, январь 2019 года
© Алексей Черенков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Уголовное дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года, передано в суд. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

Ранее Шаповалову продлили срок ареста до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПопытка угона самолета в ХМАО
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