Дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры передано в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Уголовное дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года, передано в суд. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

Ранее Шаповалову продлили срок ареста до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.