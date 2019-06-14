Мединский: филиал Малого театра в Когалыме станет культурным центром Западной Сибири

КОГАЛЫМ, 14 июня. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский выразил надежду, что филиал Государственного академического Малого театра в Когалыме станет культурным и театральным центром Западной Сибири. В пятницу он осмотрел новую сцену и вручил участникам реализации проекта награды и благодарственные письма Министерства культуры РФ.

"Создание филиалов академического, бывшего императорского театра - это всегда уникальное событие, и, честно говоря, я до последнего не верил, что это получится в Когалыме, но получилось. Когалым - город небольшой, но очень важный для нашей страны, он является центром существенной агломерации, поэтому мы надеемся, что он станет в том числе театральным и культурным центром для всего этого района Западной Сибири, который так важен для экономики нашей страны, и нам важно, чтобы люди, которые здесь работают, получали все, что можно получить в столице, и даже лучше", - сказал Мединский журналистам.

Он отметил, что создание театров в регионах России - часть национального проекта. "У нас, как вы знаете, есть работа филиалов Мариинского театра во Владикавказе, во Владивостоке, и мы планируем - это большая программа в рамках национального проекта - создание академических музыкальных театров: Калининград, Севастополь, Владивосток и Кузбасс", - добавил министр культуры.

О филиале

Филиал Государственного академического Малого театра в Когалыме открылся в марте 2019 года.

Строительство новой сцены велось два года в рамках пятистороннего соглашения между Министерством культуры Российской Федерации, Малым театром, правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, компанией "Лукойл" и администрацией Когалыма. Также в рамках соглашения было выделено 17 квартир для артистов и технических специалистов театра.

Основой для филиала стало здание культурно-досугового комплекса "Янтарь", которое полностью обновилось: выстроен новый зрительный зал на 300 мест и сцена, отвечающая всем современным профессиональным требованиям и готовая принять любой театральный коллектив.

Оснащенность нового филиала позволит ставить спектакли Малого театра на том же техническом уровне, на котором они идут и на основной сцене в Москве. Запланированы показы не только вечерних спектаклей, но и утренних представлений для детей.

Год театра

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года.

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