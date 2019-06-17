Воспитатель детского сада в Югре стал фигурантом дела об избиении воспитанников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении работника одного из детских садов города Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), подозреваемого в ненадлежащем исполнении обязанностей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"В производстве находится уголовное дело в отношении работника одного из детских садов города Радужного за ненадлежащее исполнение обязанностей", - сказал собеседник агентства, отказавшись уточнять подробности.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, уголовное дело возбуждено в отношении воспитателя детского сада "Буратино". "У нескольких воспитанников детского сада "Буратино" в Радужном были обнаружены побои. По предварительным данным, с сентября 2018 года по апрель 2019-го воспитатель данного учреждения жестоко обращалась с детьми", - сказал собеседник агентства, не став уточнять количество пострадавших воспитанников учреждения и характер полученных ими травм.