Более 6,5 тыс. человек с начала года приняли участие в проекте "Моя история рода" на Урале

Планируется, что все материалы лекций по генеалогии и родологии будут доступны в интернете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. учащихся школ, их родителей и учителей приняли участие в мероприятиях общероссийского образовательного проекта "Моя история рода" (МИР) в Екатеринбурге и городе Березовский Свердловской области с начала года. Участникам предлагалось прослушать лекции по генеалогии и родологии, а также ознакомиться со специально подготовленной генеалогической экспозицией, сообщила во вторник руководитель департамента образования администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. Проект "МИР" реализуется при поддержке информационного агентства ТАСС с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Цель проекта - способствовать объединению усилий государственных и общественных организаций (архивы, библиотеки, музеи, образовательные учреждения, генеалогические и родологические общества), чтобы каждый житель страны мог найти свои корни, узнать историю своего рода, и в то же время продвигать идеи по возвращению родовой культуры в среде молодежи.

"На данный момент участие в проекте приняли 13 школ [12 школ Екатеринбурга и одна школа города Березовский], осенью к нам присоединятся еще две. Мы прочитали 39 лекций по генеалогии и 26 лекций по родологии, их посетили 520 человек. Общее количество преподавателей, учащихся, родителей, ознакомившихся с материалами генеалогической экспозиции, - более 6,5 тыс. человек", - сказала Сибирцева. Как рассказал ТАСС научный руководитель проекта "МИР", доктор исторических наук Алексей Мосин, занятия по генеалогии и родологии проводятся в школах Екатеринбурга с января. Кроме того, в образовательном учреждении устанавливаются стенды с информацией о том, как составить свое родословие, приводятся примеры родословий известных уральцев, а также показаны генеалогические связи поэта Александра Пушкина. "Пушкин был человеком с замечательно развитым историческим сознанием, оно начало формироваться с детства, с интереса его к истории семьи, он хорошо знал свою родовую историю", - отметил Мосин.

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По словам учителя екатеринбургской гимназии № 210 Екатерины Ершовой, проект помог школьникам по-новому взглянуть на историю своей семьи. "Активно откликнулись и родители. Оказалось, что многие из них уже пытались сами искать [сведения о своих предках] и хотели получить достоверную информацию. Многие уже составили свои родословные до 1700-х годов и хотели это правильно оформить. Кто-то только собирался к этому приступить и хотел разобраться, с чего стоит начать", - сказала Ершова ТАСС. Все материалы лекций будут доступны в интернете любому желающему, отметил на пресс-конференции руководитель общенационального проекта "МИР", советник главного редактора ТАСС Александр Пашков. "Важно, чтобы молодежь осваивала ту родовую культуру, которая всегда была у русского народа, и уже сегодня начала разговаривать с <...> дедушками и бабушками, чтобы потом не искать материалы по архивам", - пояснил он. Связи в стране и мире В перспективе авторы проекта "МИР" намерены объединить усилия всех ведущих экспертов: архивистов, библиотекарей, родологов, генеалогов, учителей - и выработать общие подходы к выстраиванию родословий не только в Свердловской области, но и во всех регионах страны, добавил Пашков. Например, тесная работа ведется с республикой Башкортостан, где с 2006 года регулярно проводится праздник родословия "Шежере-Байрам". "Каждый башкир должен знать не менее семи поколений своих предков. Естественно, это увлечение родословной перенеслось и на башкир, проживающих в Свердловской области", - сказал ТАСС ведущий методист Республиканского центра народного творчества Республики Башкортостан Ильгиз Султанмуратов.

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