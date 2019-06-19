Заседание Арбитражного суда в Тюмени по банкротству Антипинского НПЗ отложено на 18 июля

ТАСС, 19 июня. Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) на 18 июля, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Заседание состоится в 09:00 мск", - говорится в документе.

В мае Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве. Общая сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей.

На ПМЭФ-2019, который проходил 6-8 июня, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что НПЗ восстановит нормальную работу в конце июня. "Завод будет проходить процедуру банкротства, но, в тоже время мы привлекли крупного индустриального партнера, который имеет большой опыт. Поэтому в кратчайшие сроки планируем восстановить работоспособность завода, постараемся, чтобы в конце июня завод начал работать", - сказал он. НПЗ находится под контролем Сбербанка, который является его крупнейшим кредитором.

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных средств составил 29 млрд рублей. 16 мая "Транснефть" полностью прекратила поставки нефти на завод.

Весной 2019 года компания "Сокар Энергоресурс" - совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) - приобрела 80% акций Антипинского НПЗ, находящегося в состоянии банкротства. Совместное предприятие получило контроль над заводом и месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.