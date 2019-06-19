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Рейс "Аэрофлота" из Нижневартовска в Москву задержан почти на 13 часов

По данным справочной службы аэропорта, причиной стала замена воздушного судна

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июня. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в Москву (Шереметьево) в среду задерживается почти на 13 часов. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта Нижневартовск.

"Рейс Нижневартовск - Москва должен был вылететь в 05:25 (03:25 мск). Он задержан до 18:10 (16:10 мск). Причина - замена воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте "Аэрофлота", задержан вылет самолета Boeing 737-800.

Причины замены воздушного судна не сообщаются.

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