Внедрить цифровое управление на нефтегазовых скважинах УрФО планируется к 2025 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" рассчитывает внедрить цифровые технологии управления на большинстве нефтегазовых скважин в Уральском федеральном округе (УрФО) к 2025 году, сообщил ТАСС в среду вице-президент компании - директор макрорегионального филиала "Урал" Сергей Гусев.

"Данные технологии мы испытываем в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Пермском крае, где проекты реализованы для разных компаний. В ХМАО - это "Лукойл" и "Газпромнефть". Я думаю, что с 2025 года подавляющее большинство месторождений на Урале будут такими", - сказал он.

Гусев добавил, что стоимость системы различается для каждого отдельного случая, а инвестиции окупаются за 2-3 года эксплуатации. На месторождении устанавливаются датчики, которые позволят контролировать нефтедобычу, потребление электроэнергии, состояние окружающей среды, также есть видеонаблюдение. Кроме того, на нефтепроводах предлагается использовать датчики, которые позволяют определять врезку.

"Большинство процессов можно контролировать дистанционно, что позволяет оптимизировать работу, и, соответственно, расходы. <…> Все делается "под ключ" под конкретного заказчика ... Потом мы только поддерживаем работу, осуществляем техническое обслуживание", - отметил он.

Три региона УрФО - Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - входят в Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию, в которой сосредоточено 66,7% запасов нефти (6% - мировых) и 77,8% запасов газа (26% - мировых). Самые крупные месторождения, например, Бованенковское, Уренгойское, Самотлорское, Мамонтовское, Приобское, находятся на территории этих трех регионов.