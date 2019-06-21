Команды Венесуэлы и Узбекистана в этом году впервые примут участие в конкурсе "Рембат"

ОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Сборные Венесуэлы и Узбекистана в этом году впервые примут участие в международном этапе конкурса Армейских международных игр "Рембат", который стартует 5 августа на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Об этом сообщил в пятницу главный судья конкурса полковник Илья Тимофеев.

"В этом году из иностранных команд примут участие команды Венесуэлы и Узбекистана. Ранее эти страны были задействованы на конкурсе "Рембат" в качестве наблюдателей. Команду ВС РФ мы планируем формировать по результатам всеармейского этапа, проведен анализ каждого участника. По предварительному разбору полетов, мы планируем привлечь экипажи Воздушно-десантных войск, Центрального и Восточного военных округов как показавших наиболее высокие результаты на всеармейском этапе", - сказал Тимофеев.

Главный судья добавил, что в этом году бороться за призовые места на международном этапе будут курсанты омского института. "Учебные заведения теперь могут выступать не вне конкурса, а на полноправных условиях состязаться за призовые места", - уточнил полковник.

Результаты всеармейского этапа

Экипажи Омского автобронетанкового инженерного института победили во всеармейском этапе конкурса "Рембат-2019". Второе место у команды ВДВ, третьей стала сборная Восточного военного округа. Экипажи омского института стали лучшими на всех трех видах специальной военной техники - мастерских технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационных машинах РЭМ-КЛ и бронированных ремонтно-эксплуатационных машин БРЭМ-1. Церемония закрытия состоялась в пятницу 21 июня, награждение провел начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России генерал-майор Сергей Бибик.

В номинации "Лучший капитан" победил военнослужащий Центрального военного округа лейтенант Руслан Пахомов, а "Лучшим стрелком" признан омский курсант Григорий Бойко. "Каждый участник имеет определенный рейтинг по выступлению во всеармейском конкурсе с учетом физической подготовки, стрельбы, результатов индивидуальной гонки, по совокупности этих факторов принимается решение о составе команды, которая представит Россию на международном этапе", - пояснил Тимофеев.

Международный этап конкурса, который пройдет на базе Омского автобронетанкового инженерного института, стартует 5 августа.

О конкурсе "Рембат"

Конкурс специалистов-ремонтников автобронетанковой техники "Рембат" проходит в четыре этапа: "Индивидуальная гонка" с преодолением препятствий и выполнением специальных работ, "Огневая подготовка" со стрельбой на меткость, "Военно-техническая эстафета" (индивидуальные и командные соревнования по преодолению специализированной полосы препятствий), "Смешанная эстафета" (прохождение 4-километровой трассы на спецмашинах с выполнением заданий по ремонту и эвакуации вооружения и военной техники).

Также соревнования становятся проверкой для ремонтной техники, по итогам которой корректируется технология капитального ремонта или технология изготовления различных деталей. "В том числе относится к заводу Миасс - на базе их шасси готовится два образца [ремонтной техники], в том числе эти замечания принимает 103-й бронетанковый авторемонтный завод, так как в конкурсе используются образцы прошедшие капитальный ремонт. В этом году у нас дебютировал единственный образец бронетанковой техники БРЭМ-1М, на который перешли войска Южного военного округа", - рассказал главный судья конкурса.