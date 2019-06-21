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В центре Тюмени горит крыша жилого дома на площади 250 кв. метров

Погибших и пострадавших нет

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Спасатели в Тюмени тушат пожар, возникший на крыше шестиэтажного жилого дома в центре Тюмени. Из здания эвакуировали 25 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Горит кровля жилого шестиэтажного дома по адресу: Хохрякова, 10. Тушение осложнено многослойной конструкцией кровли, угрозы распространения огня нет. Спасатели постепенно вскрывают кровлю и тушат пожар под ней. Дом находится практически в центре города", - сказали в пресс-службе.

Площадь пожара составляет 250 кв. метров, погибших и пострадавших нет.

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