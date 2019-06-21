Победители форума уральской молодежи "Утро" смогут рассчитывать на гранты до 3 млн рублей

ТАСС, 21 июня. Организаторы форума уральской молодежи "Утро" в этом году увеличили максимальный размер гранта, который могут получить участники мероприятия, с 300 тыс. до 3 млн рублей, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

"На форуме можно заявить свой проект и получить грант на его реализацию. В этом году в 10 раз увеличена максимальная сумма поддержки. Если раньше на региональной смене это было 300 тыс. рублей, то теперь это 3 млн рублей", - сказал он.

В пресс-службе форума добавили ТАСС, что не все победители получат максимальный размер гранта. Если выигравшему потребуется меньше на реализацию проекта, то ему дадут указанную сумму. Заявиться на розыгрыш грантов можно в нескольких сферах, в том числе туризм, здоровый образ жизни, добровольчество, патриотическое воспитание, спорт. На данный момент поступило более 100 заявок, к защите они будут представлены 23 июня. Грантовый фонд не ограничен, деньги выделяет Росмолодежь.

Всего, по словам Белявского, в 2019 году для участия в форуме было подано более 4 тыс. заявок, из них было отобрано 1230: 515 человек будут обучаться во время первой смены (20-24 июня) и 715 человек во вторую смену (25-30 июня). Также на форуме работает делегация из представителей семи стран, которые участвуют в обсуждении межнациональных отношении, толерантности внутри одного государства. Всего на форуме работает 12 образовательных площадок по направлениям медиа, предпринимательства, патриотизма и иным сферам.

Учредителями форума "Утро - 2019" (20-30 июня) выступают аппарат полпреда в округе, правительства регионов и Росмолодежь. На событии участники обсудят креативную экономику, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы. Мероприятие проходит на базе Тюменского президентского кадетского училища.