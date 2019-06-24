Более 30 проектов уральской молодежи рекомендованы для получения 7,1 млн рублей грантов

ТЮМЕНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Более 30 молодежных проектов получили рекомендации для грантовой поддержки по итогам первой смены форума "Утро", который проходит в Тюменской области 20-30 июня. Общая сумма, необходимая на реализацию проектов, составила 7,1 млн рублей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе форума.

Максимально каждый участник мог получить до 3 млн рублей. Грантовый фонд не ограничен, средства выплачивает Росмолодежь.

"По итогам оценки всех проектов был определен 31 победитель, которые рекомендованы для получения грантов. Общая сумма, которая необходима, - 7,1 млн рублей. Итоговый список победителей будет утверждаться на конкурсной комиссии Росмолодежи. Больше всего в шорт-лист попало проектов из Челябинской области, общая сумма на их реализацию составила более 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Также возможность получить в общей сложности 1,5 млн рублей получили пять проектов из Свердловской области, по одному миллиону - пять идей из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа соответственно, 270 тыс. рублей - два проекта из Ханты-Мансийского автономного округа и 200 тыс. рублей - два проекта из Курганской области. Молодые люди собираются реализовать свои идеи в сфере межличностных отношений, инклюзии, экологии и других сферах.

"Здесь был Вася" - проект Дмитрия Казакова - промышленного альпиниста с 15-летним опытом, технического спелеолога из Челябинской области. Он вместе с командой намерен объехать Южный Урал и очистить скалы, пещеры и другие природные объекты округа от вандальных надписей с помощью пескоструйной машины и шлифмашины. Процесс не повреждает горную породу", - отметили в пресс-службе. Как уточнил собеседник агентства, проект Казакова получил рекомендацию на самый большой грант - 700 тыс. рублей.

Учредителями форума "Утро - 2019" выступают аппарат полпреда в округе, правительства регионов и Росмолодежь. На событии участники обсуждают креативную экономику, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы. Мероприятие проходит на базе Тюменского президентского кадетского училища.