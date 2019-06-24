Контрактник под Челябинском продавал детали боевых машин из золота и платины

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Суд в Челябинской области приговорил военнослужащего по контракту к двум годам колонии за кражу содержащих драгоценные металлы деталей боевых машин зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1", сообщили журналистам в понедельник в управлении ФСБ по Центральному военному округу (ЦВО).

Установлено, что с февраля 2017 по август 2018 года контрактник одной из воинских частей Челябинской области демонтировал и похищал из боевых машин, входящих в состав ЗРК "Тор-М1", блоки с электронными платами, детали которых содержат серебро, золото и платину. Он отделял их от плат и продавал, всего он получил около 750 тыс. рублей.

"По итогам рассмотрения уголовного дела похититель признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 158 ("Кража в крупном размере") УК РФ и ч. 2 ст. 346 ("Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия") УК РФ. Он приговорен путем частичного сложения наказаний к лишению свободы на два года с содержанием в исправительной колонии общего режима. Помимо этого осужденному предстоит возместить причиненный государству материальный ущерб", - говорится в сообщении.