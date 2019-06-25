Медики выявили кишечную инфекцию у девяти детей из Югры, вернувшихся из лагеря в Анапе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июня. /ТАСС/. Кишечная инфекция выявлена у девяти детей из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) во время их возвращения домой из спортивного лагеря в Анапе. Один из них госпитализирован, сообщили во вторник ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"У четверых детей, возвращавшихся поездом из лагеря в Сургут, в пути следования был обнаружен кишечный вирус. Еще у пяти он обнаружен медиками по приезду в Сургут. Один из подростков госпитализирован. Роспотребнадзор сопровождал данную ситуацию с момента ее выявления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время устанавливается, где дети могли заразиться. "У данной инфекции множественные пути передачи - контактно-бытовой, воздушно-капельный, пылевой, грязные руки, немытые руки. Понимания, где они точно заразились, сейчас нет. Специалисты Роспотребнадзора обследовали вагоны, отобрали на исследование пробы питьевой воды, пищевых продуктов", - уточнил представитель ведомства.

В свою очередь пресс-секретарь Сургутской окружной клинической больницы Регина Чагина уточнила ТАСС, что состояние госпитализированного ребенка оценивается как удовлетворительное. "Он получает всю необходимую медицинскую помощь", - сказала она.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, СК РФ проводит проверку по факту обращения с подозрением на кишечную инфекцию в Сургутскую окружную клиническую больницу. "Проводится проверка по данному факту. Заболевшие - воспитанники Центра физического развития "Атлет" (Сургут), возвращавшиеся поездом из спортивного лагеря "Зори Анапы", - сказал собеседник.