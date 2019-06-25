Челябинские власти увеличили субсидии предприятиям, строящим конгресс-холл

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Челябинской области увеличило финансирование на субсидии затрат по кредитам компаниям, которые занимаются строительством конгресс-холл в региональном центре до 147 млн рублей. Об этом во вторник сообщила и. о. первого замглавы Минэкономразвития региона Ирина Акбашева на заседании правительства.

Общественно-деловой центр на пересечении улиц Береговой и Братьев Кашириных изначально строился в ходе подготовки к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Позднее врио губернатора Алексей Текслер в интервью ТАСС сообщал, что конгресс-холл не будет задействован в саммитах. По его словам, инвестор не найден, а для регионального бюджета это существенная нагрузка.

"Увеличивается финансирование на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученных в российских кредитных организациях, на реализацию инвестпроекта по строительству конгресс-холла с 10,9 млн рублей в 2019 году до 147 млн рублей за два года - в 2019 году - 106 млн рублей и в 2020 - 41 млн рублей", - сказала Акбашева.

В данный момент поиск инвестора для строительства конгресс-холла продолжается. Конструкция и назначение здания могут измениться.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано около 20 объектов гостиничной инфраструктуры, проводится реконструкция аэропорта.