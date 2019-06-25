В Свердловской области расширили круг получателей компенсации при подключении цифрового ТВ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Свердловской области приняло изменения в областные законы, расширяющие круг жителей региона, имеющих право на получение денежной компенсации за приобретенное оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала, сообщили журналистам во вторник в департаменте информационной политики области.

"Принятые изменения предоставляют право на получение компенсации ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов ВОВ, узникам фашистских концлагерей и гетто, а также семьям и одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже двух величин прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Воспользоваться данной льготой смогут свыше 2 600 ветеранов и свыше 60 тысяч семей и малоимущих граждан", - уточнили в департаменте.

Ранее в Свердловской области был принят закон, который позволяет малоимущим жителям региона компенсировать до 90% стоимости оборудования для приема цифрового сигнала. Поправки в закон, расширяющие круг льготников, были подготовлены по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Переход на цифровое вещание в России происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества. Все российские регионы должны перейти на цифровое вещание к 14 октября 2019 года.