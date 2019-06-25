Экс-губернатор Челябинской области Дубровский подал иск к ФАС России

ТАСС, 25 июня. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании незаконными действий Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), следует из картотеки дел.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, Министерства дорожного хозяйства региона и компании "Южуралмост" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. Позже дело передали в правоохранительные органы.

"Арбитражным судом Москвы зарегистрировано заявление о признании решений и действий (бездействия) незаконными. Истец: Дубровский Борис Александрович. Ответчик: Федеральная антимонопольная служба", - говорится в картотеке дел.

Комментариями сторон и суда ТАСС не располагает.

Согласно материалам ФАС, нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов. Победителем всех аукционов стало АО "Южуралмост". Лоты на аукционах укрупнялись, чтобы ограничить конкуренцию, заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством. Кроме того, ряд контрактов был заключен, несмотря на предписание антимонопольного органа. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1,5%, и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения.

Борис Дубровский 15 января 2014 указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.