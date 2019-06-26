Военные на Урале усилили охрану атомной станции в рамках внезапной проверки ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в ходе внезапной проверки боевой готовности отработали вопросы усиления охраны важных государственных объектов в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Дополнительные меры безопасности были приняты в отношении атомной электростанции (Белоярская АЭС находится в 45 км от Екатеринбурга - прим. ТАСС), ряда гидротехнических сооружений и автомобильного моста через реку Исеть. К выполнению учебно-боевых задач были привлечены подразделения борьбы с диверсионными группами из состава мотострелкового полка танковой дивизии ЦВО, дислоцированного под Екатеринбургом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в военном округе, во время внезапной проверки военнослужащие организовали патрулирование важных объектов, наладили взаимодействие с правоохранительными органами. "Военнослужащие отработали вопросы поиска, блокирования и уничтожения условных диверсионных групп, а также решение других задач во взаимодействии с правоохранительными органами на объектах", - уточнили в пресс-службе ЦВО.

О внезапной проверке боеготовности

Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа 24 июня по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина и продлится до 28 июня. Войска принимают участие в более чем 50 учениях, в том числе отработают задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".