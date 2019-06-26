Росатом: для ликвидации накопленных опасных отходов нужны дополнительные средства

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" не сможет за собственный счет ликвидировать накопленный до создания федерального оператора вред от отходов I-II класса опасности, на это потребуются дополнительные средства. Об этом заявил в ходе пленарного заседании в Госдуме заместитель генерального директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса Росатома Сергей Новиков.

Согласно национальному проекту "Экология", будет создан федеральный оператор по обращению с этими материалами, планируется, что им станет Росатом. Он будет заниматься организацией утилизации, обезвреживания и захоронения опасных отходов. Общий объем финансирования этого направления до 2024 года составит 36,4 млрд рублей, из них 17,7 млрд рублей предоставит федеральный бюджет и 18,6 млрд рублей - внебюджетные источники.

"Если говорить о накопленном вреде за десятилетия, обнаружении свалок, то придется искать ответственных и придется выделять ресурсы за счет всех возможных источников. Госкорпорация не сможет только за счет собственных средств обеспечивать ликвидацию накопленного вреда, если говорить о тех объемах, которые образовывались десятилетия", - сказал он.

Новиков отметил, что многих предприятий, которые накапливали на своей территории опасные отходы в советское время, сейчас не существует, поэтому найти виновника и предъявить ущерб будет затруднительно.

Опасные отходы в нацпроекте

В настоящее время в России наблюдается острый дефицит мощностей по обезвреживанию и правильной утилизации отходов I-II классов опасности. К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй - ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет. По словам главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, который в среду в думе выступал с докладом по проекту закона, ежегодно в РФ образуется порядка 350 тыс. тонн опасных отходов, их них только 2-3% обезвреживается, утилизируются и перерабатывается.

Нацпроектом заявлено создание семи комплексов обезвреживания отходов I и II классов опасности, в том числе на базе четырех существующих объектов: Камбарка в Удмуртии, Марадыковский в Кировской области, Щучье в Курганской области, Горный в Саратовской области.