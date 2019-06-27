Суд оставил в силе меру пресечения экс-главе Миасса, обвиняемому в получении взятки

Третьяков был помещен под стражу, а позже под домашний арест Центральным районным судом Челябинска. В начале июня меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Челябинский областной суд в четверг оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий бывшему главе города Миасса Станиславу Третьякову, обвиняемому в получении взятки, сообщили журналистам в суде.

"Прокурор подал апелляционное представление, в котором просил отменить постановление суда первой инстанции, продлить срок содержания обвиняемого под домашним арестом. Челябинский областной суд оставил в силе решение Центрального районного суда об изменении обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. При этом уточнены запреты, установленные судом первой инстанции: конкретизирован круг лиц, общение с которыми запрещено, разрешено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться средствами связи и интернетом для связи со следователем, медицинскими учреждениями и другими экстренными службами", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В отношении Третьякова возбуждено дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, в 2012 году, когда он был заместителем главы администрации города, Третьяков получил более 140 тыс. рублей в качестве взятки за выделение земельного участка.

Третьяков был назначен главой администрации Миасса 24 января 2014 года.