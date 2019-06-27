В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля свердловского правительства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. ДТП с участием автомобиля из автопарка правительства Свердловской области произошло в Екатеринбурге в четверг, в момент столкновения с другой иномаркой в машине был только водитель, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Это служебная машина [Toyota Camry] из гаража правительства Свердловской области. На данном автомобиле передвигались сотрудники Министерства экономики региона. В момент ДТП в авто находился только водитель", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГИБДД, столкновение Toyota Camry и Chevrolet Cruze произошло в центре Екатеринбурга. Водитель Chevrolet пересекал одну из улиц на красный сигнал светофора и столкнулся с Toyota. В результате аварии Chevrolet перевернулась, его пассажирка получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, ее госпитализировали.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Опрашиваются участники и очевидцы аварии.