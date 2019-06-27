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На Ямале спасатели ищут двоих детей, пропавших в тундре

26 июня мальчики покинули стойбище, находящееся в 19 км от села Самбург
Ямальская тундра Александра Жолуденко/ТАСС, архив
Описание
Ямальская тундра
© Александра Жолуденко/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Спасатели на Ямале ведут поиски двоих мальчиков, пропавших 26 июня в тундре Пуровского района, сообщается в четверг на сайте районной администрации.

"26 июня во второй половине дня два мальчика покинули стойбище, находящееся в 19 км от села Самбург, и ушли в неизвестном направлении. По предположению местных жителей, дети могли направиться в сторону села Самбург. Тундровики осуществляли поиски своими силами, но детей не обнаружили. Информация о пропавших поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу 27 июня в 05:37 (03:37 мск)", - говорится в сообщении.

На поиск детей отправились спасатели и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Как уточнили ТАСС в учреждении "Ямалспас", сейчас обследование района ведется с вертолета, при необходимости начнется наземный поиск.

Самбург - самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района, расположенный за полярным кругом.

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