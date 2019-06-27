Более 90 млн рублей направят на Ямале на решение проблемы обманутых дольщиков в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году направят на решение проблемы обманутых дольщиков более 90 млн рублей, что в полтора раза больше объема средств, выделенных в прошлом году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов по итогам заседания регионального правительства 25 июня написал на своей странице в Instagram, что вопрос обманутых дольщиков на Ямале должен быть полностью закрыт до 15 августа. Достройка проблемных объектов долевого строительства входит в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

"В 2018 году была произведена социальная выплата из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа гражданам, включенным в региональный реестр, на приобретение жилых помещений на сумму более 60 млн руб. В 2019 году на решение проблемы обманутых дольщиков в ЯНАО в окружном бюджете предусмотрена сумма в полтора раза больше", - сказали в пресс-службе, уточнив, что всего в регионе 247 обманутых дольщиков, 46 из них состоят в федеральном реестре.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в регионе числится шесть долгостроев, при этом один из них - в городе Тарко-Сале - уже введен в эксплуатацию и будет исключен из плана-графика. Готовность других объектов находится на разной стадии готовности - от 35% до 85%. Это дома в городе Новый Уренгой, городе Тарко-Сале Пуровского района, селе Аксарка Приуральского района и селе Мужи Шурышкарского района. "Муниципалитетами округа совместно со службой госстройнадзора будет организована работа по привлечению добросовестных застройщиков для завершения строительства жилых домов. Так или иначе, гражданам будет оказано содействие в получении соцвыплаты или долгожданного жилья", - отметил собеседник агентства.

По его словам, для всестороннего анализа причин приостановки строительства жилых домов на территориях муниципальных образований округа созданы рабочие группы. В состав рабочих групп включены представители органов местного самоуправления, прокуратуры, службы. "Для участия в заседаниях рабочих групп приглашаются застройщики, подрядные организации, энергоснабжающие организации, граждане-участники долевого строительства", - уточнили в пресс-службе.