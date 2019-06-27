Избирком Екатеринбурга получил новую заявку на референдум по строительству храма в сквере

В феврале статус земельного участка на Октябрьской площади был измене с "территории общего пользования" в "зону объектов религиозного назначения". 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась строить собор в сквере, площадка будет исключена из опроса, который готовит рабочая группа. 25 июня избирком отказался зарегистрировать заявку группы от 11 июня о проведении референдума по вопросу строительства в сквере из-за допущенных авторами ошибок.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Инициативная группа жителей Екатеринбурга направила в городскую избирательную комиссию заявку на проведение референдума о статусе земельного участка на месте сквера на Октябрьской площади, где ранее предлагалось построить храм Святой Екатерины, сообщили в пресс-службе избиркома.

"Заявка на проведение референдума по определению статуса участка в сквере на Октябрьской площади поступила в избирком 27 июня. Инициативная группа предлагает выбрать горожанам из двух вариантов: "за сквер" (за восстановление у земельного участка статуса "земель общего пользования" с целью сохранения на нем благоустроенного сквера) и "за размещение объекта религиозного назначения" (за сохранение у земельного участка статуса "земли религиозного назначения" с целью размещения на нем собора во имя святой Великомученицы Екатерины)", - сказал собеседник агентства, пояснив, что в первой заявке во втором варианте предусматривался ответ "за храм".

В течение 15 дней комиссия проверит документы, решение будет принято не позже 11 июля.

Ранее рабочая группа при гордуме определила три площадки для включения в опрос - участки на перекрестке улиц Фурманова и Белинского, на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на месте снесенной телебашни. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил исключить из списка площадку, на которой раньше располагалась телебашня, так как там планируется возвести ледовую арену на 15 тыс. зрителей.

В Екатеринбурге в мае проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства. Позднее рабочая группа назначит дату опроса горожан. Примерные затраты на его проведение составят около 13 млн рублей.