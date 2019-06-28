Регоператор на Урале обратился в полицию из-за свалки, на которую пожаловались президенту

Во время прямой линии 20 июня жители Верхней Салды продемонстрировали президенту фото переполненных мусорных контейнеров. На следующий день в Верхнюю Салду выехал замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов, который дал регоператору и муниципалитету рекомендации еще раз проанализировать графики вывоза мусора с территории.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Региональный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в северной зоне Свердловской области направил заявление в полицию с требованием найти устроившего свалку в Верхней Салде, фото которой показали на прямой линии президента РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регоператора, компании "Рифей".

"Заявление подано в МО МВД России "Верхнесалдинское" об установлении виновных и привлечении к предусмотренной законом ответственности", - сказали в пресс-службе компании. Комментарием полиции ТАСС пока не располагает.

Город Верхняя Салда находится примерно в 130 км севернее Екатеринбурга, в нем проживают около 42 тыс. человек. В настоящее время в Верхней Салде действуют 55 контейнерных площадок. До конца года планируется создать еще 20 мест накопления ТКО.

В России 1 января 2019 года начался переход на новую систему обращения с ТКО, в результате контроль над рынком обращения с отходами перешел от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. В Свердловской области сбором, вывозом и утилизацией мусора занялись три региональных оператора: ЕМУП "Спецавтобаза" (Екатеринбург) в восточной зоне, "ТБО "Экосервис" (Первоуральск) в западной зоне и компания "Рифей" (Тюмень) в северной зоне.