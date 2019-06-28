Группа "Ромарио" открыла фестиваль Ural Music Night концертом в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге открылся концертом группы "Ромарио" в аэропорту Кольцово в пятницу. Музыканты исполнили семь песен, передает корреспондент ТАСС.

Ранее хедлайнер фестиваля Ural Music Night группа "Ромарио" дала концерты в аэропортах Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону в рамках "аэропортового тура".

"Мы чувствуем себя частью фестиваля. Тем более, что группа "Ромарио" родом из Екатеринбурга. Фестиваль дает музыкантам из разных стран возможность подружиться", - сказал Луговых журналистам на пресс-конференции перед концертом-открытием.

Ural Music Night - крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2018 году его посетили около 200 тыс. человек, мероприятие вышло на международный уровень, на 100 его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Данный проект стал лауреатом премии bema 2018 в номинации "Лучший проект, проводимый не в Москве".

В этом году фестиваль Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня на более чем 100 площадках. Ожидается выступление 35 хедлайнеров, среди которых Little Big, Maruv, "ЛСП", "Виртуозы Москвы", Иван Бессонов, Максим Свобода, Brainstorm, Actress, The Blind Suns, Shalosh. В 2018 году мероприятие посетили около 200 тыс. человек, на 100 его площадках выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. По мнению организаторов, фестиваль популярен благодаря многожанровости и свободному входу на все его события.