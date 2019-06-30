Денис Мацуев передал детским школам Свердловской области три концертных рояля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Народный артист России, пианист Денис Мацуев в ходе однодневного тура дал выступления в трех городах Свердловской области и передал местным детским школам концертные рояли в дар от региона. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в департаменте информационной политики области.

С 28 по 30 июня в Екатеринбурге проходил фестиваль "Денис Мацуев представляет…". "Денис Мацуев дал три концерта в трех городах Свердловской области - Верхотурье, Алапаевске и Заречном в заключительный день фестиваля. Вместе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым музыкант также передал в дар местным музыкальным школам три концертных рояля, приобретенных за счет областного бюджета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента добавили, что в Верхотурской детской школе искусств на сегодняшний день обучаются 190 школьников, в Алапаевской детской школе искусств им. П. И. Чайковского - 427 учеников, в детской музыкальной школе Заречного - 185 учеников.

"Дети будут заниматься на этих инструментах, играть, рояли будут жить. Это большое событие для каждого из этих замечательных, небольших, но уютных городов с потрясающей публикой. Люди нуждаются в таких концертах и филармонической афише, хотя в Свердловской области выстроена программа: и филиалы свердловской филармонии работают, и артисты ездят достаточно мощно. Но покупка роялей даст новый толчок для того, чтобы дети ходили в музыкальную школу, а люди - на концерты классической музыки", - приводит пресс-служба слова Мацуева.