Уральский филармонический оркестр выступил в двух городах Германии на "Русских сезонах"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Уральский филармонический оркестр вернулся в Екатеринбург после гастролей в Германии на фестивале "Русские сезоны". Об этом в понедельник ТАСС сообщил дирижер оркестра Дмитрий Лисс.

"Состоялись два концерта Уральского академического филармонического оркестра на очень престижных немецких фестивалях: Kissinger Sommer в Бад-Киссингене и Музыкальный фестиваль в Рейнгау (Висбаден). В программах концерта прозвучали увертюра "Сорока-Воровка" Россини, Пятый концерт Паганини, Первый фортепианный концерт Чайковского и Четвертая симфония Чайковского", - сказал Лисс.

Эстафету "Русских сезонов" в Германии Уральский академический филармонический оркестр принял от Уральского молодежного симфонического оркестра, который провел ряд концертов с Филармоническим оркестром Северо-Западной Германии в середине июня.

"Была очень теплая, восторженная реакция публики. Непростой был концерт в Висбадене: оркестр играл, когда температура воздуха была 39 градусов, система кондиционирования в зале практические не справлялась с этой экстремальной температурой, но мы привыкли к трудностям", - отметил Лисс.

"Русские сезоны" знакомят мир с великой и самобытной русской культурой, которую представляют передовые творческие силы страны - Мариинский и Александринский театры, Театр имени Моссовета и Театр имени Евгения Вахтангова, Академия Русского балета и Театр балета Бориса Эйфмана, Камерный оркестр "Виртуозы Москвы", музыкальный театр "Геликон-Опера", Третьяковская галерея и Русский музей.