Челябинские справороссы поддержат на губернаторских выборах врио главы региона

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Челябинское региональное отделение политической партии "Справедливая Россия" проголосовало за поддержку кандидатуры врио главы региона Алексея Текслера на выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте отделения.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября в единый день голосования. Врио губернатора Челябинской области Текслер подал документы для участия в выборах в качестве самовыдвиженца.

"Прошел второй этап конференции регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Челябинской области. <…> Депутат Государственной думы Валерий Гартунг рассказал, что предварительно провел переговоры с исполняющим обязанности губернатора и обсудил с ним наиболее актуальные инициативы партии и приоритеты в развитии области. <…> Учитывая готовность главы области работать над решением проблем, актуальных для сторонников "Справедливой России", председатель регионального отделения вынес на голосование вопрос о поддержке кандидатуры врио губернатора Алексея Текслера. Присутствующие проголосовали за него единогласно", - говорится в сообщении.

Включая Текслера, всего документы подали 14 кандидатов. В числе самовыдвиженцев также гендиректор строительной компании "Промконструкция-О" Андрей Аюпов, директор по правовым вопросам Центра защиты прав жителей Челябинской области Александр Лебедев, гендиректор и совладелец компании "Арсенал" по ремонту машин и оборудования Сергей Морозов, тренер по рукопашному бою Александр Комиссаров, учредитель городского общественного движения Миасса "Наше дело" Татьяна Якимова, военный пенсионер Виктор Перов и свадебный фотограф Станислав Артемов.

От политических партий документы в избирком предоставили Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев ("Родина"), Степан Фирстов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Константин Нациевский (КПРФ), Ярослав Щербаков ("Яблоко") и Алексей Севастьянов ("Гражданская сила").