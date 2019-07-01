МЧС предупредило об ухудшении погоды в трех регионах Уральского округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в Курганской, Челябинской и Свердловской областях 2 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службах региональных управлений МЧС.

"По данным синоптиков, 2 июля на юге Свердловской области ожидаются сильные дожди", - говорится в сообщении свердловского управления МЧС. По данным Гидрометцентра, сильного ветра в регионе не ожидается, температура днем составит 21 градус тепла.

В Курганской области вместе с сильным дождем ожидаются гроза и град, сообщается на сайте регионального МЧС. В отдельных районах региона возможны усиления порывов ветра до 22 м/с. Аналогичная ситуация ожидается в Челябинской области 2 и 3 июля, сообщает пресс-служба МЧС по региону.