{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС предупредило об ухудшении погоды в трех регионах Уральского округа

2 июля на юге Свердловской области ожидаются сильные дожди
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Сильные дожди ожидаются в Курганской, Челябинской и Свердловской областях 2 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службах региональных управлений МЧС.

"По данным синоптиков, 2 июля на юге Свердловской области ожидаются сильные дожди", - говорится в сообщении свердловского управления МЧС. По данным Гидрометцентра, сильного ветра в регионе не ожидается, температура днем составит 21 градус тепла.

В Курганской области вместе с сильным дождем ожидаются гроза и град, сообщается на сайте регионального МЧС. В отдельных районах региона возможны усиления порывов ветра до 22 м/с. Аналогичная ситуация ожидается в Челябинской области 2 и 3 июля, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Теги
РоссияКурганская областьСвердловская областьЧелябинская область
В Нижневартовске горит крыша пятиэтажного жилого дома на площади 800 кв. м
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет
Читать полностью