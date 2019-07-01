В Нижневартовске горит крыша пятиэтажного жилого дома на площади 800 кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июля. /ТАСС/. Крыша пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) горит на площади 800 кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Горит крыша пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске на площади 800 кв. метров. В настоящее время идет тушение. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по уточненной информации, из здания эвакуированы 66 человек. "На месте пожара работают восемь единиц техники и 32 человека личного состава МЧС", - пояснил он.

Сообщение о пожаре поступило в 17:32 по местному времени (15:32 мск).