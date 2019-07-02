В микрорайоне Нижневартовска введен режим ЧС после пожара в пятиэтажке

Сообщение о возгорании крыши пятиэтажного жилого дома на улице Спортивной в Нижневартовске поступило 1 июля в 17:32 по местному времени (15:32 мск). Полная ликвидация пожара была объявлена 2 июля в 00:24 (22:24 мск 1 июля) на 840 кв. метрах. Пострадавших и погибших нет. Пункт временного размещения (ПВР) развернут на базе школы № 13, там работает столовая и детская комната, жителям предоставлено горячее питание.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера на территории седьмого микрорайона, где накануне при пожаре сгорела крыша жилого пятиэтажного дома. В здании также огнем частично повреждены шесть квартир, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Нижневартовске в связи с возгоранием кровли в доме № 5-А по улице Спортивной введен режим ЧС муниципального характера на территории седьмого микрорайона. <…> В результате пожара огнем уничтожена крыша дома [на площади 840 кв. м] и частично повреждены [огнем] шесть квартир", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что поквартирный обход дома начнется после окончания работы дознавателей. После этого специалисты смогут приступить к демонтажу конструкций кровли. "При необходимости жильцам загоревшегося дома будут предоставлены квартиры из фонда маневренного жилья", - уточнил представитель пресс-службы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, ведомство начало проверку по факту пожара. "В частности, планируется проверить своевременность мер реагирования экстренных служб и соблюдение мер пожарной безопасности", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта сообщила во вторник, что в пострадавшем от пожара доме работы по капремонту на крыше не велись. "В доме в 2019 году запланирован капремонт системы теплоснабжения, канализации и фасада. Подрядная организация <…> приступила к установке лесов. Работы начаты с противоположной от места возгорания стороны. При этом возгорание произошло на крыше дома, где работы по капремонту не велись, а доступ на кровлю дома у работников строительной организации отсутствовал", - говорится в сообщении.

О пожаре

Ранее со ссылкой на сайт администрации города сообщалось, что в доме, где произошел пожар, 70 квартир, в которых зарегистрированы 197 жителей. В пункт временного размещения обратились 138 человек. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, медики и психологи будут дежурить круглосуточно.

Региональные власти приняли решение о выделении 14,8 млн рублей из резервного фонда: семьи, чьим жилым помещениям и имуществу был нанесен полный ущерб, получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, семьям, жилому помещению и имуществу которых нанесен частичный ущерб, будет направлено по 150 тысяч рублей.