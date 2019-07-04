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Команда из Свердловской области прошла в мировой финал чемпионата по управлению бизнесом

Финал стартовал 4 июля, в нем участвуют команды более чем из 20 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Команда из Свердловской области "Отцы и дети" стала победителем российского финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, теперь она представит Россию на мировом финале чемпионата, сообщил журналистам в четверг департамент информационной политики региона.

Национальный финал Global Management Challenge проходил в Екатеринбурге с 1 по 3 июля. Мировой финал стартовал 4 июля и продлится три дня. В нем участвуют команды более чем из 20 стран.

"В финальных соревнованиях приняли участие 116 государственных служащих, профессиональных управленцев и студентов из более чем 26 регионов России. В числе победителей - участники флагманских проектов платформы "Россия - страна возможностей" - конкурса "Лидеры России" и кубка "Управляй!", - уточнили в департаменте.

Соревнования Global Management Challenge проводятся на компьютерном бизнес-симуляторе, развивающем практические навыки ведения бизнеса и принятия решений. Каждый год тысячи молодых профессионалов и студентов из разных стран соревнуются в достижении наивысшей инвестиционной привлекательности их виртуальных компаний.

Чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge основан в Португалии в 1980 году и проводится в России с 2006 года по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За 13 сезонов команды из РФ пять раз становились мировыми чемпионами.

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