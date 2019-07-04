Семь французских компаний представят свои технологии на ИННОПРОМе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Презентации семи компаний составят экспозицию Франции на предстоящей международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сказал в четверг генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алан Коффинье на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. Ранее сообщалось, что Франция представит свой стенд на выставке впервые.

"Семь французских компаний представят свои технологии: Air Liquide, Atos, Legrand, Sanofi, SNF Восток, POMA и Национальные канатные дороги. Компании-участники уже несколько лет инвестируют в Россию, многие из [них] успешно разместили [здесь] свое производство. [Также на выставке] будет присутствовать 20 членов франко-российской торгово-промышленной палаты. Наше участие в ИННОПРОМе направлено на укрепление российско-французских экономических связей", - сказал Коффинье.

Также во время выставки пройдет франко-российский форум "Зеленые технологии в промышленности", добавил консул. "Франция является одним из мировых лидеров в области экологической политики. В 2018 году она заняла второе место в рейтинге Йельского университета по экологическим показателям. И в ходе форума французские эксперты [представят] достижения в области зеленых технологий и обсудят с представителями российских компаний возможности сотрудничества в этой сфере", - пояснил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступили Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.