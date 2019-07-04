На выставке ИННОПРОМ представят уральскую систему ночного видения для водителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Участники Акселератора Уральского федерального университета (УрФУ) разработали систему ночного видения IR WAY для автомобилей, сообщил журналистам участник проекта Андрей Шилов. Проект будет представлен на выставке ИННОПРОМ.

"Система ночного видения IR WAY состоит из чувствительной инфракрасной камеры, с которой сигнал поступает в блок управления. Это головное устройство, это мозг системы. Там обрабатывается, есть уникальный алгоритм обработки видеосигнала, и в дальнейшем изображение транслируется на монитор, либо с монитора на лобовое стекло в виде проекции", - рассказал в четверг участник проекта Андрей Шилов.

Как пояснили в пресс-службе Уральского федерального университета, проект будет представлен на выставке ИННОПРОМ.

Система помогает увеличить площадь обзора водителя в ночное время, когда обзора от фар ближнего света может быть недостаточно. Практически все элементы системы, в том числе алгоритм обработки видеосигнала запатентованы и являются собственной разработкой участников проекта. По словам разработчиков, система превосходит аналоги по качеству изображения, так как передает цветную картинку, и отсутствию засвета от фар встречных автомобилей. "Мы прошли экспертную комиссию в "Сколково" и, возможно, в самое ближайшее время станем его резидентами", - сообщил Шилов.

В планах разработчиков - сотрудничество с крупными отечественными производителями, в том числе с концерном "КамАЗ" и "Россельмаш". Участники проекта планируют внедрить свою высокочувствительную камеру в качестве "органа технического зрения" для системы помощи водителям, разработанной концерном "КамАЗ".

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.