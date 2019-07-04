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"Курганмашзавод" получил чистую прибыль впервые с 2014 года

Согласно годовому отчету предприятия, результат связан с ростом поставок по экспортным контрактам в шесть раз, а также с ростом поставок гражданского назначения в 1,1 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Курганмашзавода" в 2018 году составила 192,8 млн рублей, положительный финансовый результат достигнут впервые с 2014 года, говорится в опубликованном в четверг годовом отчете предприятия.

Выручка предприятия выросла на 2,56 млрд рублей или на 13%. Согласно отчету, такой результат связан с ростом поставок по экспортным контрактам в шесть раз, а также с ростом поставок гражданского назначения в 1,1 раза, при одновременном снижении поставок по госконтрактам на 16,2%.

"В рамках гособоронзаказа в 2018 году предприятие выполняло семь прямых государственных контрактов с Минобороны России на поставку изделий, технический надзор изделий, в рамках исполнения гособоронзаказа предприятие выполняло пять договоров на поставку шасси изделий, 105 договоров на изготовление и поставку запасных частей к военной технике. В рамках ВТС (военно-технического сотрудничества - прим. ТАСС) в 2018 году велась работа по продвижению продукции на рынки стран Африки и Азии", - говорится в документе.

Продажи гражданской продукции и товаров народного потребления, согласно отчету, составили около 1,8 млрд рублей и занимают 11,9% в общем объеме продаж, в 2017 году - около 1,3 млрд и 7,1% соответственно. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2025 году 50% всей продукции "Ростеха" с оборонных заводов должны быть гражданскими. Ранее сообщалось, что Курганмашзавод выбрал нефтегазовое направление основным в гражданском производстве.

Годовым собранием акционеров ПАО "Курганмашзавод" было принято решение распределить прибыль на покрытие убытков прошлых лет (162,4 млн рублей) и на социальные расходы (30,4 млн рублей). Дивиденды по размещенным акциям предприятия по результатам 2018 финансового года выплачиваться не будут.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, которые состоят на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

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РоссияКурганская область
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