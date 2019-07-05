Возбуждено уголовное дело после стрельбы в торговом центре в Тюмени

ТАСС, 5 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Тюмени после стрельбы в торговом центре, он обвиняется в покушении на убийство и незаконном лишении свободы, сообщило в пятницу управление СК по Тюменской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Тюмени. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. "а", "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору с применением оружия)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел 3 июля. По версии следствия, обвиняемый из-за неприязни к 40-летнему мужчине, которого встретил в торговом центре, открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил его в руку. До стрельбы обвиняемый и его брат закрылись в одном из магазинов, лишив продавцов возможности покинуть помещение, и ждали прибытия "поддержки", которую вызвали по телефону.