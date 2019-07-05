Рейс Салехард - Тюмень задержали на восемь часов из-за технической неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "Ямал" из Салехарда в Тюмень задержан на восемь часов в связи с отказом стартера при запуске самолета. Новый стартер будет доставлен в Салехард из Москвы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Сегодня в Салехарде специалистам авиакомпании "Ямал" пришлось задержать самолет с вылетом на 10:10 (8:10 мск) до Тюмени. Причиной задержки стало срабатывание датчика об отказе стартера при запуске воздушного судна. Сейчас новый стартер доставляется в Салехард из Москвы. Вылет самолета назначен после 18:00 (16:00 мск)", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в справочной аэропорта Салехарда, вылет планируется в 18:30 (16:30 мск). На сайте аэропорта сообщается, что рейс выполняется самолетом Airbus 320.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, Airbus А321, а также Canadair CL-600.