Комиссия оценит состояние сетей ЖКХ в Озерске Челябинской области

ОЗЕРСК /Челябинская область/, 6 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен отправить в Озерск (Челябинская область) комиссию, которая изучит проблему износа сетей ЖКХ в городе. Об этом он сообщил журналистам в субботу по итогам рабочей поездки в Озерск с главой государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Есть много вопросов по состоянию инфраструктуры, в первую очередь, по состоянию теплотрасс и труб, которые передают воду жителям. Эти проблемы нужно решать, чтобы ситуация не ухудшалась, я в ближайшее время направлю в Озерск комиссию, которая проанализирует ситуацию и сформирует предложения по решению проблемы", - сказал Текслер.

В субботу в Озерске Лихачев и Текслер провели совещания, на которых обсудили развитие Озерска и рекультивацию челябинской свалки.

Город Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс. Входящее в Росатом производственное объединение "Маяк" - предприятие в Озерске, где производятся изотопы, хранится и утилизируется отработанное ядерное топливо.