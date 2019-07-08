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Самолет из Челябинска в Анталью задержали почти на десять часов

Вылета ожидают 218 пассажиров

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Авиарейс компании Red Wings, который должен был ночью вылететь из Челябинска, задержали до полудня, почти на десять часов, следует из информации на электронном табло аэропорта.

Рейс в Анталью должен был вылететь в 01:40 (23:40 мск воскресенья). Задержали до 12:00 (10:00 мск), написано на табло.

"Рейс задержали по техническим причинам. Вылета ожидают 218 пассажиров", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. Здесь добавили, что самолет, которым должен был вылететь, ночью попал в грозу. В связи с этим в аэропорт прибыла бригада техников.

Представитель авиакомпании в Челябинске комментировать что-либо отказался.

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