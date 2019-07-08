Гроза и жара ожидаются в Екатеринбурге в дни работы выставки ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди и грозу в Екатеринбурге, где в понедельник открылась Международная промышленая выставка ИННОПРОМ. Об этом ТАСС сообщили в Свердловском гидрометцентре.

"Погода облачная с прояснениями, дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем 17-18. Ветер западный от 5 до 10 м/с", - говорится в прогнозе областных синоптиков.

Во вторник и среду ожидается небольшое потепление. Температура днем будет достигать +26 градусов, возможен небольшой дождь.

Как сообщили ТАСС организаторы выставки, планируется, что ее посетят минимум 50 тыс. человек из более 80 стран. Для доставки участников в выставочный комплекс "Екатеринбург-ЭКСПО", который расположен на выезде из города - в 20 км от центра, организованы автобусы.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.