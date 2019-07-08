Центральный военный округ получил по ГОЗ 6 тыс. автоматов АК-74М последней модификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Партия из 6 тыс. автоматов Калашникова АК-74М последней модификации поступила по гособоронзаказу на вооружение общевойсковых и разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Об этом в понедельник журналистам сообщил временно исполняющий обязанности начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО подполковник Михаил Кузин.

"В рамках перевооружения общевойсковых и разведывательных подразделений в округ поступили шесть тысяч автоматов АК-74М калибра 5,45 мм с комплектом модернизации "Обвес". Новые автоматы оснащены планкой Пикатинни, которая позволяет устанавливать на оружие различное навесное оборудование, входящее в комплект: дневные и ночные прицелы, лазерные целеуказатели, фонари. Имеют регулируемый по длине приклад для удобства ведения стрельбы, усовершенствованные магазины из полупрозрачного полимерного материала, позволяющие контролировать расход боеприпасов. Сохранена возможность применения штык-ножа или подствольного гранатомета", - сказал Кузин.

Офицер уточнил, что автоматы, предназначенные для подразделений разведки, дополнительно оснащены универсальным приспособлением для бесшумной стрельбы.

"Универсальный комплект модернизации автомата Калашникова позволяет повысить в полтора раза эффективность применения оружия по критерию "частота поражения" на дальности до 300 метров в любое время суток и в различных климатических условиях", - пояснил Кузин.