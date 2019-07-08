"РариТЭК Холдинг" намерен поставить Тюменской области автобусы на газовом топливе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. АО "РариТЭК Холдинг" (Набережные Челны, Республика Татарстан) и ООО "Газинвестпроект" (Тюмень) подписали соглашение о сотрудничестве на международной промышленной выставке ИННОПРОМ. Речь идет о поставке автобусов на газомоторном топливе в Тюменскую область, а также о создании инфраструктуры для их обслуживания, сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор "Газинвестпроекта" Александр Лаптев.

"У нас очень большая потребность, у нашей области в автобусах, и вот, в первую очередь, будут покупаться автобусы и будет создаваться инфраструктура для их обслуживания, то есть станции технического обслуживания. И естественно, увеличится заправочная возможность комплексов, так сказать, дозаправочных станций", - сказал он по итогам подписания соглашения.

По словам Лаптева, компания заинтересована в продвижении опыта, достигнутого "РариТЭКом" в Татарстане. "В основном, [это] - обучение, обслуживание газобалонного оборудования, переоборудование техники под газомоторную технику, <...> сама техника. То есть у нас есть возможность развивать инфраструктуру газовую, но технику, естественно, мы планируем через "РариТЭК" поставлять. То есть, будет <...> создание такого совместного консорциума", - пояснил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.