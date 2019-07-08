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Конкурс на должность главы челябинского Троицка назначен на 12 сентября

Полномочия действующего мэра Александра Виноградова истекают 14 сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июля. /ТАСС/. Собрание депутатов Троицка Челябинской области назначило на 12 сентября конкурс на должность главы города, полномочия которого истекают в сентябре. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в собрании.

"Полномочия главы города Александра Виноградова истекают 14 сентября. Депутатами принято решение назначить проведение конкурса на должность главы на 12 сентября. 11 июля это решение будет опубликовано в газете", - сказала собеседница агентства.

Виноградов занимает должность главы города с 1 января 2014 года

Троицк расположен в 121 км от Челябинска близ границы с Казахстаном. Население порядка 75 тыс.

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