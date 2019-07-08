"Уральские авиалинии" получат новый Airbus A320neo в начале августа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получит новый Airbus A320neo 6 августа во французской Тулузе. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"6 августа будет новый Airbus A320neo. Получим с конвейера", - сказал Скуратов, уточнив, что компания впервые покупает новый самолет.

Гендиректор авиакомпании отметил, что перевозчик рассматривает возможность использования среднемагистрального самолета МС-21. "Но это в будущем, когда [самолет] начнет летать и мы поймем заявленные характеристики", - отметил он.

"Уральские авиалинии" на условиях операционного лизинга эксплуатируют 45 самолетов Airbus (24 самолета А320, 16 лайнеров А321 и пять - А319). Перевозчик является одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.