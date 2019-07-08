УрФУ внедрит свои технологии в производство инжиниринговой компании Росатома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Инжиниринговая компания "АСЭ", которая входит в Росатом, планируется внедрить в свое производство собственные технологии Уральского федерального университета (УрФУ). Соответствующее соглашение было подписано в понедельник на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Соглашение подразумевает отбор технологий из числа уже созданных в УрФУ или разработку новых для решения необходимых в производстве инжиниринговой компании "АСЭ" задач. При необходимости наши технологии будут адаптированы", - сказали в пресс-службе университета.

В пресс-службе уточнили, что соглашение также подразумевает разработку совместных с "АСЭ" и Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ" магистерских, аспирантских программ, а также программ в области науки.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК "АСЭ" (Нижний Новгород), АО "Атомстройэкспорт" (Москва), АО "Атомэнергопроект" (Москва) и АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.