УГМК планирует завершить модернизацию производств в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) планируется полностью завершить модернизацию предприятий в 2021-2022 годах, сообщил в понедельник журналистам на X международной промышленной выставке ИННОПРОМ генеральный директор компании Андрей Козицын.

"В 2021 году должны закончить реконструкцию "Святогора" (предприятие полного цикла по получению черновой меди - прим. ТАСС). Там все будет по евростандарту, как на Среднеуральском медеплавильном заводе. "Уралэлектромедь" - это 2022 год. <…> Я думаю, [что] в 2021-2022 годах [мы проведем] глобальную реконструкцию, в части предприятий мы закончим", - сказал он, не уточнив объем инвестиции.

Козицын добавил, что компания продолжит работу над модернизацией горнодобывающего производства. "Никуда не денется горное производство, реконструкция, связанная с ним, - это огромные деньги. У нас [на это тратится] $500-600 млн в год. Эти затраты никуда не денутся на 10-12 лет точно", - пояснил он.

"УГМК-Холдинг" управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.